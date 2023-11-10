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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

"Ростех" сообщил о планах представить в Дубае тяжелый транспортник Ил-76-МД-90А

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - "Ростех" представит порядка 200 образцов продукции военного, двойного и гражданского назначения на международной выставке Dubai Airshow-2023, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"В этом году на мероприятии мы представим сразу ряд новинок, одна из которых будет действительно масштабной. Речь о тяжелом транспортном самолете Ил-76МД-90А(Э), к которому, безусловно, будет приковано внимание посетителей. За почти 30 лет самолет такого класса демонстрируется за рубежом впервые", - сказал первый заместитель генерального директора "Ростеха" Владимир Артяков, чьи слова привели в пресс-службе госкорпорации.

По данным "Ростеха", подобные самолеты РФ не представляла за рубежом с 1994 года.

В пресс-службе сообщили, что также состоится международная премьера укороченного автомата Калашникова АК-19, который "создан под распространенный в мире натовский калибр" 5,56 мм.

"В экспозицию, организованную "Рособоронэкспортом" войдет продукция ОАК, "Вертолетов России", Росэлектроники, концерна "Калашников", "Высокоточных комплексов", КРЭТ и других холдингов Ростеха. Выставка пройдет с 13 по 17 ноября", - сообщили в пресс-службе.

Dubai Airshow Ростех
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