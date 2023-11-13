Мировой спрос на Су-35 и Т-90 вырос на фоне их применения в СВО

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Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Востребованность российских истребителей Су-35, боевых вертолетов Ка-52, танков Т-90 и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А на мировом оружейном рынке выросла на фоне их применения в специальной военной операции (СВО), сообщил первый заместитель гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков в интервью, опубликованном в понедельник в "Российской газете".

"Если говорить о конкретных образцах, получивших рост спроса по результатам боевого применения, то это, например, истребители Су-35, боевые вертолеты Ка-52 и управляемые средства авиационного поражения, танки типа Т-90, тяжелая огнеметная система ТОС-1А, самоходная гаубица "Мста-С", РСЗО "Торнадо-Г" и "Торнадо-С", барражирующий боеприпас "Куб-Э", средства ПВО и РЭБ, комплексы борьбы с БПЛА, стрелковое оружие", - сказал Артяков.

Он отметил, что "военная продукция предприятий Ростеха в ходе СВО показала себя надежной в эксплуатации и очень эффективной в противодействии самой современной технике западных конкурентов", и добавил, что "интерес зарубежных партнеров к нашему вооружению значительно вырос, мы сохраним эту тенденцию".

"Портфель заказов Рособоронэкспорта стабильно держится на уровне свыше 4 трлн рублей. Мы постоянно работаем над его увеличением - расширяем географию и номенклатуру поставок в дружественные страны, продвигаем продукцию для всех видов вооруженных сил и родов войск. Наиболее перспективными сейчас считаются направления ВВС, ПВО, бронетанковой техники, стрелкового оружия", - сообщил первый замгендиректора "Ростеха".