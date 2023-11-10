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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

РФ свернула ВТС со странами, которые занялись реэкспортом российского вооружения

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - РФ прекратила военно-техническое сотрудничество со странами, которые вели реэкспорт вооружения третьим странам, заявил первый заместитель генерального директора "Ростеха" Владимир Артяков.

"Россия перестала вести ВТС с государствами, которые недобросовестно - в нарушение норм международного права - занялись несанкционированным реэкспортом вооружений третьим странам. Прекратилось сотрудничество с теми, кто поддерживает односторонние санкции против России", - заявил Артяков в интервью "Российской газете".

Он отметил, что оборонно-промышленный комплекс сейчас сосредоточен на удовлетворении потребностей ВС РФ.

"Вместе с тем мы продвигаем на внешние рынки образцы российской продукции военного назначения, модернизированной с учетом обратной связи из зоны специальной военной операции. По сути, формируем отложенный спрос на обкатанную в бою продукцию, чтобы загрузить мощности отечественного ОПК, которые высвободятся после завершения СВО и дооснащения Вооруженных сил", - сказал Артяков.

Ростех Владимир Артяков
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