Экспериментальный режим для тестирования беспилотников ввели в Самарской области

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ установило экспериментальный правовой режим (ЭПР) для эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС) в Самарской области, сообщил в субботу сайт Минэкономразвития.

В рамках этого режима в Самарской области впервые будут тестироваться как легкие, так и тяжелые беспилотники массой более 30 кг. Планируется порядка 18 тысяч полетов.

По словам директора департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития Владимира Волошина, результаты полетов будут использовать для подтверждения эффективности технологических решений и доработки дронов, которые производит Самарский научно-производственный центр, созданный в рамках нацпроекта "Беспилотные авиационные системы".

"Создание ЭПР подразумевает комплексное изучение, моделирование и тестирование цифровой среды для отработки типовых бизнес-миссий применения БАС и их встраивания в общее воздушное движение в интересах новых видов бизнеса, связанных с оказанием услуг с помощью беспилотных технологий", - приводятся в сообщении слова Волошина.

Режим будет действовать три года.

Проект предусматривает применение беспилотников для воздушной перевозки грузов, авиационных работ, включая обработку сельскохозяйственных угодий, МЧС, мониторинг протяженных объектов инфраструктуры.

В рамках ЭПР предусматривается введение в эксплуатацию системы управления опытным районом, которая включает применение цифровой платформы "Небосвод" и сервиса "Ранавиа" - они обеспечат организацию и безопасность полетов беспилотников.

Самарская область стала 21-м регионом, где тестируют дроны. Всего в стране установлено шесть экспериментальных правовых режимов в сфере БАС.

В марте 2022 года правительство утвердило спецрежим для беспилотников в Томской области, Камчатском крае, Чукотском, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Декларировалось, что это позволит выполнять полеты без излишней нормативной нагрузки, в первую очередь, для доставки почты и грузов.

В ноябре президент Владимир Путин поручил правительству подумать над увеличением числа территорий с экспериментальным режимом. В апреле такой статус получила Башкирия. Там беспилотники смогут не только доставлять грузы, но и выполнять авиахимические работы, помогать в борьбе с сельскохозяйственными вредителями, пожарами и незаконной вырубкой, сообщал премьер-министр регионального правительства Андрей Назаров.