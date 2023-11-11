Глава Приморья рассчитывает на запуск метзавода для верфи "Звезда" до 2030 года

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Власти Приморского края рассчитывают на ввод металлургического завода (ПМЗ) в бухте Суходол вблизи города Большой Камень, ориентированного на потребности судоверфи "Звезда", до конца десятилетия.

"Сейчас наша задача - обеспечить его инфраструктурой: это дороги, инженерия, которая сейчас работает", - сообщил журналистам губернатор Приморского края Олег Кожемяко в рамках выставки "Россия" на ВДНХ.

"Работы ведутся на площадке. Надеюсь, что до 2030 года он будет запущен", - добавил он.

"Роснефть" приступила к реализации проекта по строительству Приморского металлургического завода в конце 2021 года. Проект реализуется в рамках поручения президента РФ Владимира Путина по обеспечению судоверфи "Звезда" в Большом Камне крупноформатным стальным листом.

Ожидается, что производительность объекта составит 1,5 млн тонн в год, он будет включать в себя две очереди: сталепрокатное производство (прокатный стан 5000) и трубопрокатное производство (трубный стан). Основной продукцией завода будет стальной, в том числе крупноформатный, листовой прокат (до 4,2 метра шириной и до 24 метров длиной), а также трубы большого диаметра для магистральных нефте- и газопроводов в объеме 200-220 тыс. тонн в год.

На базе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС) консорциумом АО "Роснефтегаз", ПАО "НК "Роснефть" и Газпромбанка создается судостроительный комплекс "Звезда". После ввода всех объектов ССК "Звезда" позволит производить обработку 330 тыс. тонн металла в год и собирать из мегаблоков суда и морскую технику. На сегодняшний день на воду спущено уже 12 судов, заказчикам сданы четыре танкера Aframax. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает "Роснефть". Сейчас в портфеле заказов верфи 26 судов НК.