Запуск метзавода для нужд верфи "Звезда" в Приморье намечен на 2025 год

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Правительство расширило границы территории опережающего развития (ТОР) "Большой Камень" в Приморском крае под строительство Приморского металлургического завода (ПМЗ) для нужд судостроительного комплекса "Звезда", сообщил сайт правительства. Запустить производство планируется в 2025 году.

В ТОР "Большой Камень" будет включен новый участок, расположенный рядом с одноименным городом, а также часть бухты Сельдяной в Японском море.

"В рамках реализации этого инвестпроекта будут возведены производственные корпуса, транспортная инфраструктура, линии электроснабжения, жилье для сотрудников, а также социальные объекты. На присоединенной территории предполагается создать причал, который сможет принимать суда с необходимым оборудованием для строительства завода", - говорится в сообщении.

Уточняется, что объем инвестиций в создание ПМЗ составит около 160 млрд рублей (ранее эту цифру также озвучивал губернатор Приморья Олег Кожемяко).

Реализация проекта по строительству ПМЗ началась в конце 2021 года. Завод разместится на территории бухты Суходол, в непосредственной близости от ССК "Звезда".

Ожидается, что производительность объекта составит 1,5 млн тонн в год, он будет включать в себя две очереди: сталепрокатное производство (прокатный стан 5000) и трубопрокатное производство (трубный стан). Основной продукцией завода будет стальной, в том числе крупноформатный, листовой прокат (до 4,2 метра шириной и до 24 метров длиной), а также трубы большого диаметра для магистральных нефте- и газопроводов в объеме 200-220 тысяч тонн в год.

В настоящее время на "Звезду" поставляется российская сталь.