Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:14

Запуск метзавода для нужд верфи "Звезда" в Приморье намечен на 2025 год

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Правительство расширило границы территории опережающего развития (ТОР) "Большой Камень" в Приморском крае под строительство Приморского металлургического завода (ПМЗ) для нужд судостроительного комплекса "Звезда", сообщил сайт правительства. Запустить производство планируется в 2025 году.

В ТОР "Большой Камень" будет включен новый участок, расположенный рядом с одноименным городом, а также часть бухты Сельдяной в Японском море.

"В рамках реализации этого инвестпроекта будут возведены производственные корпуса, транспортная инфраструктура, линии электроснабжения, жилье для сотрудников, а также социальные объекты. На присоединенной территории предполагается создать причал, который сможет принимать суда с необходимым оборудованием для строительства завода", - говорится в сообщении.

Уточняется, что объем инвестиций в создание ПМЗ составит около 160 млрд рублей (ранее эту цифру также озвучивал губернатор Приморья Олег Кожемяко).

Реализация проекта по строительству ПМЗ началась в конце 2021 года. Завод разместится на территории бухты Суходол, в непосредственной близости от ССК "Звезда".

Ожидается, что производительность объекта составит 1,5 млн тонн в год, он будет включать в себя две очереди: сталепрокатное производство (прокатный стан 5000) и трубопрокатное производство (трубный стан). Основной продукцией завода будет стальной, в том числе крупноформатный, листовой прокат (до 4,2 метра шириной и до 24 метров длиной), а также трубы большого диаметра для магистральных нефте- и газопроводов в объеме 200-220 тысяч тонн в год.

В настоящее время на "Звезду" поставляется российская сталь.

Олег Кожемяко Звезда Приморье Суходол Правительство ТОР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Роспотребнадзор исключил риск завоза лихорадки Эбола в РФ

Государство передаст акции свердловского электрозавода "Исеть" Ростеху

Паводок в России

Река Ишим пошла на спад во всех населенных пунктах Тюменской области

Река Ишим пошла на спад во всех населенных пунктах Тюменской области

Ударом со стороны Украины повреждены нефтебаза в Луганске и газопровод

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 8 мая снизилась на 3,2%, на ячмень и кукурузу стала нулевой

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 8 мая снизилась на 3,2%, на ячмень и кукурузу стала нулевой
Военная операция на Украине

В Луганске после обстрела со стороны Украины загорелась нефтебаза

Что произошло за день: вторник, 7 мая

Путин включил в список целей до 2030 г. достижение четвертого места в мире по объему ВВП

Путин поручил к 2030 г. обеспечить россиян жильем площадью не менее 33 кв. м на человека

Путин поручил к 2030 г. обеспечить россиян жильем площадью не менее 33 кв. м на человека

Новый фильм Ричи "Министерство неджентльменских дел" выйдет в прокат в РФ 13 мая

Новый фильм Ричи "Министерство неджентльменских дел" выйдет в прокат в РФ 13 мая
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });