В МИД РФ назвали несостоятельными обвинения главы концерна Carlsberg

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В МИД РФ назвали несостоятельными обвинения главы концерна Carlsberg Якоба Ааруп-Андерсена относительно бизнеса в России.

"Заявления руководителя концерна выглядят как попытка прикрыть решениями российских властей намерение "Карлсберга" покинуть российский рынок, попутно обанкротив российские компании и выведя всю заработанную в России прибыль. Антироссийские обвинения Ааруп-Андерсена несостоятельны и не соответствуют статусу главы международного концерна", - говорится в ответе официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства в субботу.

На Смоленской площади отмечают, что "представленная в интерпретации Ааруп-Андерсена информация не имеет ничего общего с действительностью".

"Для ясного понимания положения дел в отношении российских активов компании "Карлсберг" рекомендуем внимательно изучить указы президента Российской Федерации от 25 апреля 2023 г. 302 и от 16 июля 2023 г. 520, а также соответствующее заявление министерства финансов Российской Федерации. Компания "Балтика" не находится в собственности государства. Доли в уставном капитале переданы во временное управление Росимуществу, назначено временное руководство", - добавили в МИД РФ.

Carlsberg Group, крупнейший зарубежный инвестор на российском пивоваренном рынке, заявила о планах уйти из РФ в марте 2022 года. В конце июня этого года концерн объявил, что подписал соглашение о продаже российского бизнеса, не назвав ни имя будущего владельца "Балтики", ни параметры сделки.

Глава Carlsberg Аруп-Андерсен заявлял ранее, что их бизнес в России "украли".

В октябре в сообщении датского концерна сообщалось, что Carlsberg Group расторгает с "Балтикой" лицензионные соглашения на производство и продажу всей продукции группы, включая международные и локальные бренды. Это решение было названо ответом на указ президента. Переходный период, когда "Балтика" сможет реализовать имеющиеся запасы и материалы, будет действовать до 1 апреля 2024 года. "Балтика" оспорила это решение в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области, предварительное судебное заседание назначено на 15 ноября.