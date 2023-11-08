Сarlsberg грозит России международным судом из-за ситуации вокруг "Балтики"

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Конфликт руководства Carlsberg и российских чиновников, обменявшихся взаимными упреками на фоне ситуации вокруг отечественного актива датского концерна - "Балтики", развивается не только в публичном пространстве. Начиная с августа стороны ведут переписку, в которой Carlsberg обвиняет Россию в нарушении международных договоров и угрожает юридическими последствиями.

Carlsberg Group, крупнейший зарубежный инвестор на российском пивоваренном рынке, заявила о планах уйти из РФ в марте 2022 года. В конце июня этого года концерн объявил, что подписал соглашение о продаже российского бизнеса, не назвав ни имя будущего владельца "Балтики", ни параметры сделки.

Однако продажа сорвалась: вскоре, 16 июля, президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому 100% "Балтики" (98,56%, которые принадлежали шведскому юрлицу Carlsberg, 0,09% - немецкому юрлицу Carlsberg и 1,35% - ООО "Хоппи Юнион") были переданы в управление Росимуществу. Carlsberg был вынужден констатировать, что после выхода указа перспективы продажи стали "крайне неопределенными", а в конце октября, комментируя итоги квартала, заявил о "незаконном захвате бизнеса в России" и планах защищать свои активы, бухгалтерское списание которых компания оценила почти в $1 млрд.

Глава Carlsberg Джейкоб Аруп-Андерсен, занявший этот пост в сентябре, был еще категоричнее, заявив, что "они украли наш бизнес в России".

Официальный комментарий к этому заявлению оказался достаточно сдержанным: Минфин РФ констатировал, что "Балтика" "не находится в собственности государства", Росимущество назначено временным управляющим, который осуществляет полномочия собственника за исключением полномочий по распоряжению имуществом. "Введение временного управления не влечет изменения структуры собственности", - подчеркнул Минфин в ответ на заявления СЕО Carlsberg.

Гораздо более резкий ответ последовал от зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева: "Сами же (...) всё бросили в России по политическим причинам, прекратили работу и поставки, отказались от исполнения своих обязательств в отношении российских контрагентов. И думали, их не тронут. Мы вам - санкции, а украинскому режиму - оружие, но вы нашу собственность не трогайте или как минимум дайте выгодно продать", - написал Медведев в своем телеграм-канале. "Спасибо за инвестиции, которые работают теперь на Россию, наполняя её бюджет", - подытожил Медведев, назвав оппонентов "бессмысленными датчанами".

К тому времени было известно про один из шагов Carlsberg в юридической плоскости: в начале октября компания сообщила о расторжении с "Балтикой" лицензионных соглашений на производство и продажу всей продукции группы, включая международные и локальные бренды. Это решение было названо ответом на указ президента. Переходный период, когда "Балтика" сможет реализовать имеющиеся запасы и материалы, будет действовать до 1 апреля 2024 года. "Балтика" оспорила это решение в арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области, предварительное судебное заседание назначено на 15 ноября.

Однако еще в начале августа, как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, Carlsberg направил российскому руководству письмо, в котором классифицировал действия РФ как нарушения обязательств по двустороннему инвестиционному соглашению и международному публичному праву, а также попросил "незамедлительно сообщить, намеревается или нет Российская Федерация выплатить компенсацию убытков и ущерба, понесённых компанией". В том числе из-за невозможности получить необходимые разрешения и закрыть уже подготовленную сделку по продаже "Балтики".

По словам источника, Carlsberg сообщал, что покупателем "Балтики" должна была выступить группа "Арнест". Именно она чуть позже, в конце августа, объявила о приобретении российских активов другого пивоваренного концерна, Heineken. Причем за них "Арнест" заплатил символический 1 евро, плюс взял на себя обязательство погасить долги российского бизнеса Heineken в 100 млн евро. За "Балтику" же, даже с учетом обязательного для сделок "на выход" 50%-ного дисконта, была установлена гораздо более существенная цена - более 71 млрд рублей, говорит источник. В конце августа рамочное соглашение со структурами "Арнеста" было расторгнуто в связи с введением в "Балтике" режима временного управления со стороны Росимущества.

Минфин, по словам источника, в конце сентября направил в Carlsberg ответное письмо, в котором говорилось, что президентский указ базируется на действующем российском законодательстве и оснований для компенсации убытков нет.

По словам другого собеседника "Интерфакса", в середине октября Carlsberg направил в российские органы власти, включая Минфин и Минэкономразвития, официальные "уведомления о споре" сразу по трем международным соглашениям (российские договоры о поощрении и взаимной защите капиталовложений с Данией и Швецией от 1993 и 1995 гг. соответственно, и еще советский договор с ФРГ - от 1989 г.), и "предложения урегулирования путем переговоров".

Назвав действия РФ "незаконной экспроприацией" капиталовложений Carlsberg Breweries в "Балтику", датская компания предложила урегулировать спор в течение шести месяцев. Если же за полгода, которые берут отсчет от даты письма (13 октября), переговоры не принесут результатов, инвестор может передать спор в международный третейский суд, передал источник содержание документа.

"Интерфакс" пока не получил ответы на запросы в Минфин и АО "Арнест". В Минэкономразвития от комментариев отказались. При этом Минфин во вторник распространил общий комментарий, в котором заявил, что внешнее управление в отношении ряда компаний из недружественных стран, которое вводится в соответствии с указом президента РФ "О временном управлении некоторым имуществом" (апрель 2023 года), является ответной мерой на антироссийские санкции со стороны стран Запада. Речь, в том числе идет об активной работе над созданием правовых условий для конфискации "замороженных" российских активов, введении внешнего управления в отношении дочерних структур российских компаний.

"Однако следует особо отметить, что это происходит в исключительных случаях, когда компании не соблюдают взятые на себя обязательства, в т.ч. социального характера, либо же нарушают законодательство РФ, - говорилось в пресс-релизе Минфина. - При этом добросовестные компании получают поддержку правительства и профильных ведомств в решении вопросов, связанных с продолжением или вынужденной корректировкой их деятельности на территории РФ".

"Соответствующие обращения рассматриваются подкомиссией правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, работа которой нацелена на обеспечение надлежащих условий для продолжения присутствия на российском рынке заинтересованных иностранных компаний", - отметил Минфин.

"Балтика" - вторая по величине пивоваренная компания в РФ, управляет восемью заводами. Выручка компании в 2022 году выросла до 100,7 млрд рублей с 82,6 млрд рублей в 2021 году, чистая прибыль увеличилась в 1,9 раза, до 9,952 млрд рублей. В прошлом году "Балтика" произвела 197,42 млн декалитров продукции, что на 4,7% меньше, чем в 2021 году.