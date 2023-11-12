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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

В Воронеже почти 80 тысяч человек остались без воды и тепла из-за аварии

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Коммунальная авария стала причиной отключения водоснабжения и отопления домов в Центральном районе Воронежа, где проживают более 79 тыс. человек.

"В камере водовода диаметром 700 мм обнаружена утечка холодной воды. В целях устранения нештатной ситуации водовод потребовалось перекрыть. Водоснабжение в Центральном районе остановлено", - сообщила пресс-служба мэрии города.

По данным пресс-службы, причиной утечки стала трещина на корпусе запорной арматуры. Отмечается, что специалистам предстоит вскрыть камеру и заменить поврежденный участок.

Уточняется, что водоснабжение было остановлено в ночь на воскресенье.

Организуется подвоз питьевой и технической воды.

Позднее пресс-служба воронежского филиала АО "Квадра" сообщила, что из-за коммунальной аварии на водоводе временно прекращена подача отопления в Центральном районе Воронежа.

"В связи с ремонтом водовода "Росводоканал-Воронеж" ограничил подачу воды для котельных в Центральном районе города. Работа котельных остановлена", - говорится в сообщении. Отмечается, что в связи с этим отсутствует отопление в домах по 20 улицам Центрального района.

В пресс-службе добавили, что после того, как специалисты закончат ремонт на водоводе, подача отопления будет восстановлена.

Воронеж
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