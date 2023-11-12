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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Устранена авария, оставившая без воды десятки тысяч жителей Воронежа

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Ремонтные бригады устранили коммунальную аварию, оставившую без водоснабжения весь Центральный район, а также часть Коминтерновского района Воронежа, сообщает пресс-служба "Росводоканал-Воронеж".

"Специалисты закончили работы по замене поврежденного водовода. Теперь им предстоит открыть задвижки, чтобы восстановить подачу ресурса. Холодное водоснабжение в домах Центрального и части Коминтерновского районов будет восстанавливаться постепенно", - говорится в сообщении.

В ночь на воскресенье в камере водовода диаметром 700 миллиметров из-за трещины корпуса произошла утечка холодной воды. Это стало причиной отключения водоснабжения в Центральном районе Воронежа, в котором проживает более 79 тыс. человек.

Позднее "Росводоканал-Воронеж" сообщил, что это крупный водовод, который обеспечивает подачу воды сразу в два района города, в связи с чем из-за аварии водоснабжение было ограничено в Центральном, а также в части Коминтерновского района.

Воронеж
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