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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:02

Более половины россиян поддерживают идею отмены НДФЛ для многодетных семей

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Предложение председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко отменить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для работающих родителей в многодетных семьях поддерживают 56% россиян, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Результаты исследования, опубликованные в понедельник на портале, показывают, что чаще всех эту идею одобряют сограждане в возрасте до 34 лет (64%).

Согласно опросу, мужчинам такая идея нравится чаще, чем женщинам - 63% и 47% респондентов соответственно.

По данным SuperJob.ru, инициативу по отмене НДФЛ для многодетных семей россияне с детьми поддерживают чаще бездетных - 60% и 48% респондентов соответственно.

В свою очередь, против данной инициативы выступили 22% сограждан, считающих, что "многодетные семьи имеют достаточно поддержки", отмечается в комментариях к исследованию.

Оставшиеся 22% респондентов затрудняются определиться со своей позицией по данному поводу, сообщили в SuperJob.ru.

Опрос был проведен 9-10 ноября среди 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население РФ, в 383 населенных пунктах РФ во всех федеральных округах.

Валентина Матвиенко НДФЛ
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