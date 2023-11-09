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Матвиенко предложила отменить подоходный налог для многодетных семей

Матвиенко предложила отменить подоходный налог для многодетных семей
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила рассмотреть возможность расширения налоговых преференций многодетным семьям, включая их освобождение от уплаты подоходного налога.

"Что касается многодетных семей - подумать об освобождении от уплаты подоходного налога. Коллеги, ну вот семья, которая имеет много детей, ну какой подоходный налог?" - сказала Матвиенко на парламентских слушаниях в СФ на тему поддержки рождаемости.

Кроме того, для повышения эффективности демографической политики нужно создавать благоприятную среду для комфортной жизни семей с детьми, считает она.

"Предлагаю обсудить формирование программы индивидуального жилищного строительства и строительства малоэтажных домов с учётом планировочных решений, ориентированных на многодетные семьи", - сказала Матвиенко.

Также спикер СФ предложила довести до логического завершения идею создания отдельного закона либо указа президента о статусе многодетной семьи.

Кроме того, стоит подумать и над внедрением мер поддержки для дедушек и бабушек, занятых воспитанием и уходом за внуками, считает спикер.

Валентина Матвиенко Совет Федерации
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