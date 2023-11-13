Старовойт поручил обеспечить стабильную работу "Конти-Рус" после смены собственника

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт поручил обеспечить стабильную работу производителя кондитерских изделий АО "Конти-Рус" после решения суда об изъятии акций компании в доход государства.

"Не так давно было принято решение суда по "Конти-Рус". Знаю, что беспокоятся контрагенты, сотрудники предприятия. Держим ситуацию на личном контроле. Ничто не должно повлиять на текущую деятельность предприятия. Мы переговорили с банком-кредитором, с Министерством сельского хозяйства РФ. Теперь нужно вместе с руководством предприятия обеспечить нормальную работу", - сказал глава региона на оперативном совещании в правительстве области в понедельник.

Он заявил, что решение суда никак не должно повлиять на сотрудников предприятия и на выплату им зарплаты.

"Для нашего региона это крупное предприятие и один из ведущих экспортеров, нужно обеспечить нормальную работу и в будущем", - добавил Старовойт.

"Конти-Рус" в ответ на запрос "Интерфакса" сообщило, что к предприятию, его руководству и трудовому коллективу какие-либо претензии у правоохранительных органов отсутствуют.

"На АО "Конти-Рус" возложены обязанности по обеспечению непрерывности деятельности предприятия и производства продукции, по сохранению ресурсов, производственных мощностей и коллектива работников. Таким образом, "Конти-Рус" продолжает осуществлять свою деятельность, как и прежде, выполняет свои обязательства в полном объеме", - говорится в комментарии компании.

2 ноября Ленинский районный суд Курска удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в казну государства акций АО "Конти-Рус". Также суд обратил в доход государства 100% долей в уставном капитале ООО "Кэндимакс", ООО "Мерлетто Капитал" и ООО "КЦ "Мерлетто".

Группа "Конти" была основана в 1997 году. Она владеет несколькими предприятиями на Украине и двумя фабриками в Курске. Ключевые бренды компании - Bonjour, Аmour, Do!, "Супер-Контик", "Золотая лилия", Esfero, "Тими", "Джек", "Живинка", Merletto, Shokotel, Konti Life.

С мая 2022 года управляющей организацией "Конти-Рус" является курское ООО "Промт", единственным владельцем которого является член совета директоров "Конти-Рус" Александр Сиделин. Актуальных акционеров "Конти-Рус" не раскрывает. В отчетности за 2022 год компания в числе лиц, имеющих право распоряжаться от 20% до 25% ее акций, указывало Beaufon Investments Limited и Epiate Limited.

Как говорилось в отчете "Конти-Рус", компания поставляет свою продукцию в страны постсоветского пространства, а также в Израиль, Китай, Монголию и ряд других государств. Выручка компании по итогам 2022 года составила 15,4 млрд рублей, в том числе от экспорта - 4,6 млрд рублей, от продаж на внутреннем рынке - 10,8 млрд рублей.