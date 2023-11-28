В национализированной "Конти-Рус" назначен новый директор

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Новым директором кондитерского АО "Конти-Рус", акции которого были национализированы в начале ноября, стал Павел Строгонов, сообщает пресс-служба правительства Курской области.

Губернатор Роман Старовойт провел рабочую встречу с новым руководителем предприятия. Они обсудили текущую ситуацию на производстве, его перспективы и возможности для сотрудничества с правительством региона в будущем.

"Сегодня предприятие АО "Конти-Рус" является одним из ведущих экспортеров и налогоплательщиков Курской области. Самое главное, более 2,6 тысячи человек работает на предприятии. В этой ситуации наша общая задача обеспечить бесперебойную работу предприятия, не допустить срывов по поставкам сырья и отгрузке продукции", - заявил губернатор через пресс-службу.

Строгонов же заверил, что все обязательства компании перед работниками, партнерами и клиентами будут исполняться.

Пресс-служба правительства региона отмечает, что новый директор "Конти-Рус" имеет большой опыт работы на управленческих должностях. Ранее он исполнял обязанности директора по развитию и генерального директора на одном из предприятий Калининграда.

По данным из открытых источников, ранее Строгонов возглавлял шоколадную фабрику "Барри Каллебаут Калининград". Barry Callebaut - крупный мировой производитель промышленного шоколада и какао-продуктов.

Ленинский районный суд Курска 2 ноября удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в казну государства акций АО "Конти-Рус".

Группа "Конти" была основана в 1997 году. Она владеет несколькими предприятиями на Украине и двумя фабриками в Курске. Ключевые бренды компании - Bonjour, Аmour, Do!, "Супер-Контик", "Золотая лилия", Esfero, "Тими", "Джек", "Живинка", Merletto, Shokotel, Konti Life.

С мая 2022 года управляющей организацией "Конти-Рус" было курское ООО "Промт", единственным владельцем которого является член совета директоров "Конти-Рус" Александр Сиделин.

Актуальных акционеров "Конти-Рус" не раскрывает. В отчетности за 2022 год компания в числе лиц, имеющих право распоряжаться от 20% до 25% ее акций, указывало Beaufon Investments Limited и Epiate Limited.

"Конти-Рус", согласно отчету, поставляет свою продукцию в страны постсоветского пространства, а также в Израиль, Китай, Монголию и ряд других государств. Выручка компании по итогам 2022 года составила 15,4 млрд рублей, в том числе от экспорта - 4,6 млрд рублей, от продаж на внутреннем рынке - 10,8 млрд рублей. В 2022 году курскими предприятиями компании было произведено 80 тысяч тонн кондитерских изделий, по итогам 9 месяцев 2023 года - 56,7 тысячи тонн. Ассортимент продукции насчитывает более 250 наименований.