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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:02

Песков заявил, что Путин еще не принял решение о своем участии в выборах

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин пока не принял решение об участии в очередных президентских выборах, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Понятно, что время к моменту объявления выборов приближается, но пока решений еще не было. Как только они будут, мы вас проинформируем", - сказал он журналистам в понедельник.

Песков также назвал понятным тот факт, что тема участия Путина в выборах все больше привлекает внимание политологов и других специалистов.

Владимир Путин Дмитрий Песков
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