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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Путин заявил, что попытки любого вмешательства в выборы в РФ будут пресекаться

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Государство и впредь будет делать все, чтобы исключить любое вмешательство в избирательные процессы в стране, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается действий государства - мы и впредь будем делать всё, чтобы исключить любое незаконное вторжение в ход избирательного процесса", - сказал Путин на встрече с представителями избирательных органов РФ в среду.

Он отметил, что будут решительно пресекаться "попытки внешнего и внутреннего вмешательства, давление на избирательный процесс".

Владимир Путин
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