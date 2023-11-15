Путин заявил, что попытки любого вмешательства в выборы в РФ будут пресекаться

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Государство и впредь будет делать все, чтобы исключить любое вмешательство в избирательные процессы в стране, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается действий государства - мы и впредь будем делать всё, чтобы исключить любое незаконное вторжение в ход избирательного процесса", - сказал Путин на встрече с представителями избирательных органов РФ в среду.

Он отметил, что будут решительно пресекаться "попытки внешнего и внутреннего вмешательства, давление на избирательный процесс".