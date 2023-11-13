Комитет Думы не поддержал поправки о банкротстве коммунальных предприятий

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям не поддержал законопроект об ужесточении критериев для возбуждения дел о банкротстве управляющих многоквартирными домами и ресурсоснабжающих организаций.

Законопроект № 395351-8 в июле 2023 года в палату внесло Заксобрание Петербурга. Авторы документа предложили для управляющих компаний увеличить вдвое - с трех до шести месяцев - минимальный период просрочки обязательств, после истечения которого кредиторы могут обращаться с заявлениями об их несостоятельности. Также они предложили установить дополнительное требование к минимальной сумме долга кандидата в банкроты - она, как и сейчас, должна составлять как минимум 300 тысяч рублей, но при этом быть не менее 1/6 от суммы всей выручки организации за последние 12 месяцев. Еще они предложили освободить руководителей управляющих организаций от риска привлечения к субсидиарной ответственности, если они своевременно не обратились в суд с заявлением о банкротстве компании

Как решили в думском комитете по вопросам собственности, принятие законопроекта может повлечь за собой накопление долговой нагрузки до "критических значений", в результате будут нарушены права кредиторов, поскольку они лишатся возможности своевременно инициировать дело о банкротстве очевидно неплатежеспособного контрагента.

"При этом в законопроекте отсутствуют какие-либо положения, направленные на предупреждение неплатежеспособности лиц, управляющих многоквартирными домами, либо субъектов естественных монополий", - указал комитет в заключении на законопроект.

Также комитет не согласился с предложением освободить руководителей управляющих организаций от риска привлечения к субсидиарной ответственности, если они своевременно не обратились в суд с заявлением о банкротстве компании.

"Предложение существенно ограничивает кредиторов должника в возможности получения наиболее полного удовлетворения своих требований", - считает комитет.

Авторы законопроекта обосновывали необходимость своего предложения тем, что "любой из руководителей огромного количества муниципальных котельных Ленинградской области, большинства управляющих организаций, в том числе всех подконтрольных Жилищному комитету Администрации Санкт-Петербурга, в случае возбуждения исков (так в документе - ИФ) о банкротстве их предприятий, рискуют ответить за долги этих организаций своим личным имуществом".

Однако с таким аргументом в комитете Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям не согласились. В его заключении на проект указано, что это обоснование "не учитывает конституционный принцип равенства всех перед законом и равной защиты государственной, муниципальной, частной и иных форм собственности".

Комитет рекомендовал депутатам отклонить этот законопроект в первом чтении.