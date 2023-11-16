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Правительство рассмотрит законопроекты о правилах продажи долей банкротов в имуществе

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит два законопроекта о конкретизации правил, согласно которым сособственники имущества в преимущественном порядке могут выкупить долю банкрота, говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Законопроекты предусматривают коррективы в Гражданский кодекс (ГК) РФ и закон о несостоятельности. "Законопроект (о внесении изменений в закон о несостоятельности - ИФ) конкретизирует порядок реализации собственниками преимущественного права покупки доли должника при её продаже на публичных торгах", - говорится в сообщении о поправках в закон о банкротстве.

Изменения в ГК РФ исключают "установленное в настоящее время ограничение на применение преимущественного права участников долевой собственности на покупку доли должника в случае её продажи на публичных торгах в рамках процедуры банкротства".

Ранее сообщалось о том, что работу над соответствующими законопроектами вело Минэкономразвития. Одна из обнародованных редакций этих документов предусматривала, что сособственники вправе выкупить долю банкрота в имуществе по цене, предложенной победителем торгов, а если торги не состоялись - по начальной продажной цене. В случае отказа совладельцев имущества от приобретения доли банкрота она продается победителю торгов.

Эта идея совпадала с подходом Верховного суда (ВС) РФ, в соответствии с которым после торгов совладельцу имущества должна предоставляться возможность покупки доли по цене, предложенной их победителем.

Изменения в ГК и закон о несостоятельности были подготовлены в связи с постановлением Конституционного суда (КС) РФ, в котором он счел действующее регулирование по этому вопросу недостаточно четким. До внесения изменений в законодательство КС РФ установил временные правила: до этого момента продажа с банкротных торгов долевой жилой недвижимости и земельных участков под ней возможна только после того, как другим совладельцам сделают предложение выкупить ее по начальной цене, а если они в течение месяца не согласятся, то доля банкрота будет выставлена на торги. При этом правило о преимущественном праве покупки участников долевой собственности не применяется в этом случае.

КС РФ Минэкономразвития Верховный суд Российской Федерации
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