Утвержденный Минстроем показатель средней цены кв.м в РФ вырос на 1,6%

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Утвержденный Минстроем РФ показатель средней стоимости квадратного метра жилья в IV квартале вырос на 1,6%, сообщила пресс-служба Национального объединения строителей (НОСТРОЙ).

"По результатам анализа наблюдается незначительное - в целом по РФ на 1,6% - увеличение утвержденного показателя средней рыночной стоимости кв.м общей площади жилого помещения в IV квартале 2023 года относительно предыдущего периода", - говорится в сообщении.

Наибольший рост отмечен в Курганской области - на 8,7%, в Еврейской автономной области - на 7,8% и в Республике Алтай - на 6,5%.

В некоторых регионах наблюдается и снижение показателя. Так, в Ярославской области он упал на 2,5%, в Ханты-Мансийском автономном округе - на 2,4%, в Ленинградской области - на 1,5%.

Как отмечается, в Москве, Кабардино-Балкарской Республике и Карачаево-Черкесской Республике стоимость кв.м на рынке жилья значительно выше утвержденного показателя - на 78%, 74% и 58% соответственно.

Также в сообщении говорится, что в некоторых небольших городах отсутствует предложение "первички". Помимо этого, в НОСТРОЙ заметили большой разрыв в стоимости "вторички" между столицами регионов РФ и другими городами этих субъектов.

Показатели на IV квартал были утверждены Минстроем в конце августа.

Установление норматива стоимости кв.м нужно для расчета размера социальных выплат при предоставлении жилья отдельным категориям граждан на приобретение или строительство жилья. Показатель никак не влияет на рыночную стоимость жилья.