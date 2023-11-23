Минстрой утвердил норматив стоимости квадратного метра на I полугодие 2024 года

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Минстрой подготовил проект норматива стоимости квадратного метра общей площади жилья в России на первое полугодие 2024 года, документ опубликован на сайте для размещения информации о подготовке нормативных правовых актов.

"В соответствии с подпунктом 5.2.38 пункта 5 положения о министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением правительства РФ от 18 ноября 2013 года №1038, приказываю утвердить норматив стоимости одного кв.м общей площади жилого помещения по РФ на первое полугодие 2024 года в размере 97 547 рублей", - говорится в документе.

Кроме того, Минстрой просит утвердить показатели средней рыночной стоимости "квадрата", которые используются для расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан на приобретение жилья за счет средств федерального бюджета.