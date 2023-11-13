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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении группы ВСУ при помощи дронов

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило, что российские военные при помощи беспилотников уничтожили группу ВСУ на купянском направлении.

"Наступающая группа украинских штурмовиков была обнаружена ночью и уничтожена на купянском участке с использованием БПЛА со сбросом боеприпасов", - говорится в сообщении Минобороны РФ, которое опубликовало кадры ударов.

Также в понедельник Минобороны РФ распространило видео с группой пленных из 36-ой бригады ВСУ, которые обратились к своим сослуживцам с призывом сложить оружие.

"Украинские военнослужащие были взяты в плен при попытке высадится на левый берег Днепра", - сказано в сообщении министерства.

Кроме того в понедельник Минобороны России опубликовало кадры уничтожения позиций ВСУ на артемовском участке.

"Костромские десантники точным ударом управляемой ракеты уничтожили наблюдательный пункт и огневую точку пехоты ВСУ", - говорится в сообщении.

Хроника 24 февраля 2022 года – 13 ноября 2023 годаВоенная операция на Украине
ВСУ Минобороны
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