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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Российская армейская авиация нанесла удары по трем бригадам украинских войск

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Российские вертолетчики нанесли авиационные удары по позициям вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Новоегоровка, Ивановка и Стельмаховка, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

"Экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 нанесли авиационные удары по скоплению живой силы, вооружению и военной техники 68-й егерской бригады, 32-й механизированной и бригады и 1-й бригады национальной гвардии в районах Новоегоровки, Ивановки и Стельмаховки", - сказал Зыбинский.

Кроме этого, по его словам, расчеты тяжелых огнемётных систем нанесли удары по скоплению живой силы в укрытиях 32-й механизированной бригады в районе Ивановки, артиллерией группировки уничтожен минометный расчет в районе Загоруйковки.

Хроника 24 февраля 2022 года – 14 ноября 2023 годаВоенная операция на Украине
Украина Россия
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