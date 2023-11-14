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Госдума рассмотрит проект закона о запрете "наливаек" в приоритетном порядке

Госдума рассмотрит проект закона о запрете "наливаек" в приоритетном порядке
Фото: Роман Демьяненко/ТАСС

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о приоритетности проекта закона о праве субъектов РФ устанавливать запрет на розничную продажу пива, медовухи в многоквартирных домах.

"Законопроект внесен в Государственную думу, рассмотрим его в приоритетном порядке. На этой неделе направим его для получения отзывов и предложений в субъекты РФ", - написал Володин в своем телеграм-канале во вторник.

Он считает, что "порядок в этой сфере необходимо навести как можно быстрее", так как из-за деятельности "наливаек" "люди зачастую не могут жить спокойно и комфортно в своих домах".

По словам Володина, "подготовленная инициатива направлена: на предотвращение случаев производства и торговли некачественной алкогольной продукцией; на запрет работы "наливаек" в ночное время".

Соответствующая инициатива (483486-8) была размещена в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ в понедельник. Проект закона предусматривает изменения в федеральный закон 171-ФЗ.

"Учитывая региональные особенности в сфере розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания", предлагается наделить субъекты РФ правом устанавливать своими законами "запрет на осуществление розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи по одному месту с осуществлением розничной продажи такой продукции в объектах общественного питания, в том числе расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях".

Также субъекты смогут устанавливать требования об осуществлении розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания только в таких объектах общественного питания, как рестораны, бары, кафе, буфеты.

Кроме того, в ведение регионов предлагается передать право вводить "ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях".

В целях недопущения повторения ситуации, связанной с массовым отравлением населения в ряде субъектов РФ суррогатной алкогольной продукцией "Мистер Сидр", предлагается законодательно запретить: производство алкогольной продукции с добавлением этилового спирта, если это не предусмотрено законодательством РФ или требованиями государственных стандартов и технических регламентов.

Законопроект предусматривает запрет на "производство пивных напитков из закупленного пива".

Инициатива предлагает запретить "использование в наименовании алкогольной продукции информации, способной ввести в заблуждение потребителей такой продукции", относительно ее природы, идентичности, состава, количества, срока годности или срока хранения алкогольной продукции, приписывать особые свойства, в том числе лечебные, которыми алкогольная продукция не обладает, использовать в наименованиях такой продукции названия продуктов, которые не входят в ее состав.

Авторами проекта закона стала большая группа депутатов Госдумы, в частности, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, вице-спикер Петр Толстой, Надежда Школкина, а также ряд сенаторов.

Вячеслав Володин Госдума
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