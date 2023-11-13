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Регионы получат право запрещать продажу в розницу пива в многоквартирных домах

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект № 483486-8 о праве регионов вводить запрет на розничную продажу пива, медовухи в многоквартирных домах.

Авторы проекта, учитывая региональные особенности в сфере розничной продажи алкогольной продукции в заведениях общепита, предложили наделить регионы правом устанавливать своими законами "запрет на осуществление розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи по одному месту с осуществлением розничной продажи такой продукции в объектах общественного питания, в том числе расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях".

Также регионы смогут разрешать продавать такие напитки в розницу при оказании услуг общественного питания только в ресторанах, барах, кафе и буфетах.

Кроме того, в ведение регионов предлагается передать право вводить "ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях".

Чтобы исключить повторение массового отравления людей суррогатным алкоголем "Мистер Сидр", предлагается законодательно запретить производство алкогольной продукции с добавлением этилового спирта, если это не предусмотрено законодательством или требованиями государственных стандартов и технических регламентов. Законопроект также содержит запрет "производства пивных напитков из закупленного пива".

Авторы проекта также предлагают запретить "использование в наименовании алкогольной продукции информации, способной ввести в заблуждение потребителей такой продукции, относительно ее природы, состава, лечебных свойств".

Госдума Мистер сидр
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