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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:59

Кремль отверг обвинения США в адрес РФ в оказании помощи КНДР по обходу санкций

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле называют абсолютно голословными обвинения в адрес РФ и Китая в оказании помощи КНДР по обходу санкций, связанных с контролем над вооружениями.

Во вторник в ходе общения пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова с журналистами представители СМИ попросили его прокомментировать заявление министра обороны США Ллойда Остина, который обвинил РФ и Китай в том, что они помогают Северной Корее обходить санкции, связанные с контролем над вооружениями.

"Подобные заявления являются абсолютно голословными, и они ничем не подтверждены. И каждое новое подобное заявление лишь еще больше девальвирует все остальные на этот счет", - сказал Песков.

КНДР Китай США Дмитрий Песков Ллойд Остин
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