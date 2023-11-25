Ким Чен Ына познакомили с фотоснимками, сделанными северокорейским разведывательным спутником

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Пхеньянский центр общего контроля и регулирования при Государственном главном управлении по аэрокосмической технике, где его познакомили с фотоснимками, сделанными запущенным ранее разведывательным спутником, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Ким Чен Ын подробно ознакомился с фотографиями основных целевых районов во вражеском регионе, включая Мокпхо, Кунсан, Пхентхэк, Осан и Сеул, а также различных регионов страны, сделанными разведывательным спутником во время прохождения через Корейский полуостров", - говорится в сообщении.

Лидеру также доложили о выполнении спутником его миссии за 62 часа полета.

КНДР осуществила запуск разведывательного спутника 21 ноября. На следующий день после выхода спутника на заданную орбиту власти КНДР заявили, что получили сделанные им снимки острова Гуам - крупнейшей американской стратегической военной базы в Тихом океане, с которыми также ознакомился Ким Чен Ын.