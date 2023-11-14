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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:59

Госдума приняла закон о повышении пенсий военным

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон о повышении пенсии военнослужащим с 1 октября 2024 года.

Поправки внесены в закон "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения РФ, и их семей".

Спикер палаты Вячеслав Володин ранее отмечал, что "после принятия закона с 1 октября будущего года вырастут пенсии военных, а также приравненных к ним лиц на 4,5%, эта мера коснется более 2,7 млн человек".

"Наша задача - поддержать тех, кто обеспечивал безопасность нашей страны. В 2022 году пенсии военным пенсионерам увеличились в общей сложности на 19,5 %, а с 1 октября 2023 года выросли еще на 10,5%, - сказал председатель Госдумы. - Законодательно обеспечить повышение пенсий военным пенсионерам - поручение президента РФ".

Вячеслав Володин Госдума
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