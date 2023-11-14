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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Военные РФ за сутки перехватили два снаряда системы HIMARS и авиабомбу JDAM

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток перехватили два снаряда РСЗО HIMARS, авиабомбу JDAM и 23 украинских беспилотника, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и управляемая авиационная бомба JDAM производства США. Кроме того, уничтожены 23 беспилотных летательных аппарата", - сказал Конашенков на брифинге во вторник.

По его словам, дроны ВСУ были сбиты над Херсонской и Запорожской областями, а также Донецкой и Луганской народными республиками.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражен командно-наблюдательный пункт 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Антоновка (ДНР), а также живая сила и военная техника противника в 82 районах", - сказал Конашенков.

Всего с начала военной операции на Украине уничтожено 534 самолета, 254 вертолета и 8 тыс. 904 беспилотника, добавил генерал.

Хроника 24 февраля 2022 года – 14 ноября 2023 годаВоенная операция на Украине
HIMARS ДНР ВСУ Минобороны
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