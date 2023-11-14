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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

МЧС и "Газпром" будут разъяснять населению, как использовать газовое оборудование

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС вместе со специалистами газовой службы организуют мероприятия по разъяснению гражданам правил безопасности при эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и по пропаганде культуры безопасности.

МЧС и ООО "Газпром межрегионгаз" подписали соглашение о совместной информационно-профилактической работе с гражданами, передает корреспондент "Интерфакса".

Комментируя это решение, глава МЧС Александр Куренков напомнил, что неисправное газовое оборудование и нарушение правил его использования часто становится причиной пожаров.

"Наступательная информационная политика МЧС направлена на формирование у граждан чувства личной ответственности за свою безопасность и безопасность окружающих. Сегодня мы делаем еще один шаг в данном направлении", - сказал министр.

По словам представителя "Газпром межрегионгаз" такая профилактическая работа уже ведется в 72 регионах России.

Замглавы МЧС Анатолий Супруновский заявил, что в 2023 году количество пожаров в зданиях сократилось на 8% по сравнению с предыдущим годом, а количество пострадавших при ЧС уменьшилось на 26%. "Статистические данные подтверждают эффективность провидимых МЧС мероприятий", - заключил Супруновский.

Александр Куренков Газпром межрегионгаз Газпром МЧС Анатолий Супруновский
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