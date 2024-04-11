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Дума попросила пересмотреть плату за обслуживание газового оборудования в домах

Плата резко выросла, однако никаких дополнительных услуг жильцам не оказывается

Дума попросила пересмотреть плату за обслуживание газового оборудования в домах
Фото: Илья Московец/ТАСС

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла обращение к главе Минстроя Иреку Файзуллину с просьбой пересмотреть нормы о плате за обслуживание газового оборудования в жилых домах в связи со значительным ростом этой стоимости в некоторых регионах.

"Государственная дума обращается (...) с просьбой рассмотреть вопрос о возможности пересмотра методических указаний по расчету размера платы за техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования (ВКГО) в многоквартирном доме, а также за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (ВДГО) в жилом доме", - говорится в принятом в четверг постановлении.

Кроме того, в обращении предлагается рассмотреть вопрос "об организации мониторинга размера платы за техническое обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО".

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В постановлении говорится, что после принятых министерством методических указаний по расчету размера платы за техобслуживание ВКГО и ВДГО она резко выросла, например, в Самарской области – в 1,5 - 3,3 раза. "При этом никаких дополнительных услуг собственникам и нанимателям жилых помещений ими не оказывается", - отмечается в документе.

В принятых Минстроем новых методических рекомендациях, из-за которых, как предполагается, вырос размер платы, в нее включены общепроизводственные и общехозяйственные расходы исполнителя, не связанные с деятельностью по техническому обслуживанию ВКГО и ВДГО, говорится в обращении.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин во время обсуждения отметил, что эта "тема крайне резонансная, волнует людей", а в результате принятых Минстроем методических рекомендаций заметно выросла стоимость обслуживания газового оборудования в регионах, причем по стоимости возникает в зависимости от региона к региону "огромная разница".

В Челябинской области, по его словам, одна обслуживающая организация берет за работу в два раза больше, чем другая. А в Саратовской области рост составил 80%.

Минстрой Госдума
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