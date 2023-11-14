Мишустин оценил долю российского оборудования в пищепроме в пределах от 10 до 80%

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Доля отечественного оборудования на российских предприятиях пищевой промышленности в зависимости от сегмента составляет от 10% до 80%. Вопросы увеличения ее производства необходимо решать с учетом запросов аграриев, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии.

По его словам, задачу расширения производства оборудования для этих отраслей предстоит решать с учетом запросов аграриев.

"Крайне важно наладить с ними обратную связь, со всеми, кто занят в этой отрасли. Тем более что во многих аграрных вузах идет подготовка специалистов, которые ориентированы на применение новейших технологий", - сказал он.

В числе вопросов по материально-техническому обеспечению АПК Мишустин также назвал производство мелкосерийной техники, особенно узкоспециализированной. "Для того, чтобы активизировать ее разработку, с прошлого года мы субсидируем это направление. Также скорректировали таможенно-тарифное регулирование для той номенклатуры, которой у нас пока нет", - сказал он.