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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

Минпромторг не видит причин для подорожания алюминиевых банок и готов привлечь к ситуации ФАС

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Объективных оснований для подорожания алюминиевых банок нет, поэтому Минпромторг настороженно относится к соответствующим заявлениям доминирующего игрока этого рынка - группы "Арнест" - и готов привлечь к ситуации внимание антимонопольного органа, заявил замглавы ведомства Виктор Евтухов.

"Арнест" - один из самых активных покупателей активов иностранных компаний, покидающих российский рынок по политическим мотивам. В прошлом году группа приобрела активы американской Ball Corp., теперь это "Арнест Упаковочные Решения". В состав компании входят три завода по производству алюминиевых банок и единственный в России крышечный завод. Предприятия находятся в Московской, Ленинградской и Челябинской областях. Кроме того, к концу 2023 года компания планирует достроить завод по производству алюминиевых банок в Ульяновской области.

Как сообщил "Коммерсантъ", 5 сентября "Арнест Упаковочные Решения" письмом уведомила клиентов о повышении цен на продукцию с 5 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года.

"Я не очень понимаю заявления компании "Арнест". Мы прекрасно с ней сотрудничаем многие годы. Компания "Арнест" сейчас прибрела немало уходящих активов. Но при этом алюминий у нас в последние месяцы подешевел, причем значительно, имеется в виду на внешнем рынке, LME. Производитель ленты, Самарский завод, цены не повышал для компании "Арнест". Поэтому мы к этому заявлению относимся с определенной долей осторожности, я бы сказал даже - скептицизма", - сказал Евтухов "России 24" на полях Восточного экономического форума.

"И так как компания "Арнест" занимает почти 80% российского рынка по банкам, мы, если какие-то решения будут неадекватными, конечно, оставляем за собой право обратиться в ФАС", - добавил он.

Он напомнил, что "Арнест" недавно получил кредит ФРП в размере порядка 6 млрд рублей на расширение производства, в том числе крышек для банок. "И мы обещали компании, что как только они введут новые производственные мощности и насытят российский рынок, мы обязательно будем предлагать введение импортной таможенной пошлины, чтобы поддержать российского производителя. То есть в отношении компании "Арнест" государство ведет себя абсолютно адекватно в соответствии с теми проектами масштабными, которые компания реализует", - сказал Евтухов.

"Но любое подорожание, особенно если связано с решением монополиста на рынке, обязательно должно быть в сфере пристального внимания ФАС, и я думаю, что так оно и будет", - заключил замминистра.

Виктор Евтухов Минпромторг Арнест ФАС ФРП
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