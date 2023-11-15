Россиян, считающих престижной научную деятельность, за 15 лет стало в 1,5 раза больше

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Почти две трети россиян (63%) считают, что в настоящее время в России престижно быть ученым и заниматься научной деятельностью, тогда как в 2008 году такого мнения придерживались 42% сограждан, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные на сайте социологического центра.

Результаты исследования показывают, что противоположной точки зрения придерживаются 19% респондентов, 15 лет назад так считал 41% сограждан.

По данным ФОМ, 18% участников опроса затрудняются определиться со своим мнением по данному вопросу.

Отвечая на вопрос социологов о том, в какую сторону меняется состояние российской науки, более половины респондентов (52%) говорят об улучшении, сохранение положения дел на прежнем уровне видит почти каждый четвертый (24%), об ухудшении говорят 8% сограждан, и оставшиеся 16% респондентов, или почти каждый шестой, не знают, что сказать по этому поводу.

Отвечая на вопрос, какие области науки следует финансировать в первую очередь со стороны государства, допускающий не более трех вариантов ответа, 61% респондентов назвал медицину, 44% сограждан - военные технологии, почти каждый третий (30%) - математику, химию, физику и другие точные науки, каждый четвертый (25%) - космические исследования, 23% респондентов - информатику и телекоммуникации.

Опрос был проведен 20-22 октября 2023 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах РФ, в 53 регионах.