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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

В РФ каждый второй работодатель собрался повысить зарплату сотрудникам

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Половина российских компаний (50%) запланировали на ближайшее время повышение либо индексацию заработной платы своим сотрудникам, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Результаты исследования, опубликованные в воскресенье на портале, показывают, что отечественных работодателей, намеревающихся пойти на такой шаг, оказалось почти вдвое больше по сравнению с прошлым годом (27%).

В свою очередь не планируют повышать зарплаты в ближайшее время 28% компаний, каждый пятый работодатель (22%) пока не принял окончательное решение по этому вопросу, отмечают в SuperJob.ru.

Что касается ожиданий сотрудников российских компаний, то, согласно исследованию, почти половина (47%) ждут в будущем году повышения зарплаты, среди респондентов с доходом от 80 тысяч рублей в месяц эта доля составляет 57%.

По данным опроса, 5% респондентов не ждут повышения зарплаты, поскольку недавно его получили, еще 3% сограждан не рассчитывают на прибавку в связи с тем, что работают недавно.

Почти каждый четвертый сотрудник (24%) не ждет повышения зарплаты по иным причинам, оставшиеся 19% респондентов не знают, чего ожидать, показывают результаты исследования.

Опрос среди работодателей был проведен 10-24 ноября 2023 года, были опрошены 1000 респондентов, представляющих кадровый менеджмент, в 244 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.

Опрос среди сотрудников компаний и организаций проводился 15-24 ноября 2023 года, были опрошены 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющие экономически активное население России и имеющие постоянную работу, в 370 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.

Россия
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