Депутаты предложили исключить место рождения из кредитной истории

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы и сенаторы предлагают исключить из кредитной истории физических лиц сведения о месте рождения, что ускорит процесс предоставления кредита, если человек родился в населенном пункте, который уже не существует, переименован, либо находится за пределами РФ.

Законопроект №486313-8 опубликован в электронной базе данных парламента в среду. Сведения о месте рождения предлагается исключить из титульной и закрытой частей.

Как говорится в пояснительной записке, при оформлении физическим лицом заявки на предоставление кредита в ручном режиме в обязательном порядке заполняется информация о месте рождения.

"Однако обработка банками поля "место рождения" в автоматизированном режиме не представляется возможной, поскольку оно не формализовано. При этом сведения о месте рождения физического лица не включены ни в один из наборов сведений, используемых для поиска информации о субъекте кредитной истории в соответствии с нормативными требованиями, в том числе нормативными актами Банка России", - говорится в пояснительных материалах.

Авторы отмечают, что сейчас отсутствует возможность использования информации из специализированных адресных справочников, в том числе по причине того, что некоторые населенные пункты, указанные как место рождения физического лица, уже не существуют, могут быть переименованы, либо находятся за пределами РФ.

"В таких случаях часть процесса подачи и рассмотрения заявки на предоставление кредита осуществляется в ручном режиме, что приводит для клиента к увеличению времени заполнения заявки, а для банка - к увеличению времени принятия решения", - считают авторы.

В случае принятия закон вступит в силу по истечении 180 дней со дня его официального опубликования.