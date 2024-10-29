Госдума приняла закон, исключающий место рождения гражданина из его кредитной истории

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который исключает из кредитной истории физических лиц сведения о месте рождения. Эта мера призвана ускорить процесс предоставления кредита, если человек родился в населенном пункте, который уже не существует, переименован, либо находится за пределами России.

Законопроект № 486313-8 в парламент в ноябре 2023 года внесла группа сенаторов и депутат Анатолий Аксаков. Документ исключает сведения о месте рождения из титульной и закрытой частей кредитной истории.

Как говорится в пояснительной записке, при оформлении физическим лицом заявки на предоставление кредита в ручном режиме в обязательном порядке заполняется информация о месте рождения.

"Однако обработка банками поля "место рождения" в автоматизированном режиме не представляется возможной, поскольку оно не формализовано. При этом сведения о месте рождения физического лица не включены ни в один из наборов сведений, используемых для поиска информации о субъекте кредитной истории в соответствии с нормативными требованиями, в том числе нормативными актами Банка России", - говорится в пояснительных материалах.

Авторы отмечают, что сейчас отсутствует возможность использования информации из специализированных адресных справочников, в том числе по причине того, что некоторые населенные пункты, указанные как место рождения физического лица, уже не существуют, могут быть переименованы, либо находятся за пределами России.

"В таких случаях часть процесса подачи и рассмотрения заявки на предоставление кредита осуществляется в ручном режиме, что приводит для клиента к увеличению времени заполнения заявки, а для банка - к увеличению времени принятия решения", - считают авторы.

Закон вступит в силу по истечении 180 дней со дня его официального опубликования.