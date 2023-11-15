Минобороны РФ сообщило об отражении пяти атак ВСУ на двух направлениях

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные отразили пять атак вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском и краснолиманском направлениях, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 57-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области", - сказал Конашенков на брифинге в среду.

По его словам, потери армии Украины составили: до 30 военнослужащих, танк, два пикапа, артиллерийская система М777 и гаубица М114 производства США, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", орудие Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Конашенков сообщил, что в Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ.

"На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 12-й бригады специального назначения ВСУ и 5-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Григоровка и Серебрянка Донецкой народной республики", - сообщил представитель Минобороны РФ.

По данным Конашенкова, потери украинской армии составили: до 180 военнослужащих, два автомобиля, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика".

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Раздоловка, Андреевка, Клещеевка, Николаевка и Курдюмовка Донецкой народной республики. Общие потери противника на данном направлении составили до 220 военнослужащих, танк, семь автомобилей", - сказал Конашенков.

Кроме того, сообщил он, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходные артиллерийские установки Caezar и Krab, две гаубицы "Мста-Б", пушка МТ-12.

Удары нанесены также на южнодонецком, запорожском и херсонском направлениях, заявил Конашенков.

"На южнодонецком направлении активными действиями подразделений группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Угледар, Ровнополь Донецкой народной республики и Червоное Запорожской области. Потери противника составили до 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и артиллерийская система М777 производства США, самоходная пушка "Гиацинт-С", две гаубицы Д-20, а также пушка МТ-12", - сказал он.

На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы ВСУ и нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 33-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Уничтожено более 40 военнослужащих, три пикапа, а также гаубица М119 производства США, сообщил официальный представитель Минобороны России.

"На херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения потери ВСУ составили более 60 военнослужащих, три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица "Мста-Б", две гаубицы Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы Cobra", - сообщил Конашенков.

По его словам, средствами ПВО сбит украинский истребитель МиГ-29 в районе города Павлоград Днепропетровской области.

Также Конашенков сообщил, что российские войска за сутки поразили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300 и три пункта управления 67-й механизированной бригады ВСУ, 31-й бригады оперативного назначения и 50-го полка нацгвардии в районе населенного пункта Серебрянка Донецкой народной республики.

"За сутки перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - заявил Конашенков.

Также он заявил, что за сутки уничтожены 30 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Запорожской области.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 145 районах", - сообщил представитель военного ведомства.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 535 самолетов, 254 вертолета, 8934 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 13396 танков и других боевых бронированных машин, 1184 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7105 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15273 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.