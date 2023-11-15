Запущено движение по участку трассы М-12 в Чувашии и Татарстане

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Еще один участок скоростной платной автомагистрали М-12 на этапе от Москвы до Казани протяженностью 154 км, который проходит по территории Чувашии и Татарстана, запущен в среду.

Как сообщила пресс-служба госкомпании "Автодор", общая протяженность строящейся М-12 составляет порядка 810 км, почти три четверти магистрали уже введено. Оставшиеся части общей протяженностью чуть более 240 км госкомпания планирует запустить до конца года.

Введенный в среду участок проходит от города Шумерля в Чувашии до пересечения с автодорогой Р-241 Казань - Буинск - Ульяновск в Татарстане. при Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал старт движению по дороге в режиме видеосвязи в рамках XVII Международного форума и выставки "Транспорт России". В торжественной церемонии также приняли участие первый вице-премьер Андрей Белоусов, курирующий строительную отрасль вице-премьер Марат Хуснуллин, глава Минтранса Виталий Савельев и председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко.

На введенном участке М-12 четыре полосы движения - по две в каждую сторону. Транспортные потоки разделены на всем протяжении, устроено электроосвещение, нет пересечений с другими дорогами в одном уровне и наземных пешеходных переходов. Особенность участка - большое количество искусственных сооружений: здесь их более четырех десятков. Среди них - внеклассный мост через реку Свияга на свайном основании из монолитного железобетона.

На участке уже работают две многофункциональные зоны дорожного сервиса (МФЗ), а также две временные контейнерные АЗС. На открытой в сентябре части М-12 от Москвы до Арзамаса дополнительно запущены пять МФЗ к уже имеющимся четырём, а также две временные контейнерные АЗС. К запуску движения по всей М-12 до Казани планируется открыть ещё не менее пяти МФЗ. Таким образом, общее количество МФЗ на дороге к концу 2023 года составит не менее 16, отмечают в "Автодоре".

Как сообщили в пресс-службе госкомпании, стоимость проезда по запущенному в среду участку М-12 от Шумерли до Иннополиса составит 784 руб. для легковых автомобилей, для грузовиков - 1,848 тыс. руб.