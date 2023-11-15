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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

РСТ сообщил о восстановлении продаж туров в Египет

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Продажи туров в Египет постепенно восстанавливаются, существенному росту мешают высокие цены, а избыточность авиаперевозки привела к оптимизации полетных программ туроператоров, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

"Мы видим некоторое торможение спроса на Египет из-за общей политической ситуации, тем не менее, направление неплохо продается и не падает, а растет. На мой взгляд, это, прежде всего, объясняется тем, что в Египте сейчас высокий сезон, а также большим отложенным спросом", - пояснил генеральный директор сети "Магазин горящих путевок" Сергей Агафонов.

В среду туроператор Tez Tour объявил о прекращении полетной программы в Египет на блоках чартерных рейсов авиакомпании Red Wings с 26 ноября.

Как отметил эксперт, сокращение полетных программ вполне объяснимо, поскольку на направлении наблюдается избыточная перевозка.

Как отметил гендиректор сети агентств "Розовый слон" Александр Мкртчян, "из-за высоких цен на египетский продукт продажи затормозились еще до политического кризиса на Ближнем Востоке". "Дальше произошедшие события спад усугубили. Все туроператоры, которые отправляют сейчас туристов в Египет, в той или иной степени оптимизируют полетные программы и Tez Tour - не исключение. Его туристов мы сейчас будем пересаживать на рейсы других компаний, соответственно можно ожидать, что цены подрастут", - сказал он.

Египет РСТ
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