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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Tez Tour прекратит возить туристов в Египет на рейсах Red Wings

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Туроператор Tez Tour объявил о прекращении полетной программы в Египет на блоках чартерных рейсов авиакомпании Red Wings с 26 ноября, туристы смогут вернуть деньги за несостоявшиеся туры или перебронировать другое направление, сообщает пресс-служба туркомпании.

"Мы сообщаем о преждевременном вынужденном прекращении полетной программы на блоках чартерных рейсов по египетскому направлению с 26 ноября 2023 года на фоне глобальной ситуации отсутствия рентабельности в ближайшей перспективе. За все несостоявшиеся туры с включенным авиаперелетом на блоках авиакомпании Red Wings с вылетом начиная с 26 ноября и далее будет осуществлен возврат денежных средств. Клиенты также могут перебронироваться на любое из доступных направлений компании по действующим ценам", - говорится в сообщении.

Как отметили в Tez Tour, в связи со стремительной эскалацией ситуации на Ближнем Востоке, принимающий партнер столкнулся с большим количеством аннуляций.

"Ведутся активные переговоры с местными партнерами об оплате только фактически заселяющихся бронирований и поиск путей выхода из сложившейся ситуации. В свою очередь, мы продолжаем размещать своих клиентов в отелях, гарантирующих оперативное решение возникающих ситуаций и проблем", - пояснили в компании.

В Tez Tour добавили, что на протяжении нескольких последних месяцев рентабельность организации туров в Египет снизилась. В качестве причин в компании называют рост себестоимости услуг, нестабильное состояние конкурентного поля, несоответствие спроса и предложения, снижение покупательной способности россиян и высокий валютный курс.

"Как только внешние обстоятельства и рыночная ситуация стабилизируются, компания вновь возобновит полетную программу в Египет", - заверяет туроператор.

Как сообщалось, спрос на Египет снизился в середине октября после обострения палестино-израильского конфликта.

Tez Tour Red Wings Египет
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