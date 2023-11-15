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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Летные испытания российского двигателя для "Ансатов" и Ка-226 могут начать в 2024 году

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Летные испытания двигателя ВК-650В, которым планируется оснащать вертолеты "Ансат" и Ка-226, планируется начать в 2024 году. Об этом сообщил журналистам генеральный конструктор "ОДК-Климов" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию "Ростеха") Всеволод Елисеев.

"У нас в работе много продуктов – это и двигатель ВК-650В для вертолетов "Ансат" и Ка-226, и двигатель ВК-1600В для Ка-62. Сейчас эти образцы проходят испытания на площадке "ОДК-Климов", и в следующем году мы планируем начать их летные испытания", - сказал Елисеев.

ВК-650В предназначен для отечественных многоцелевых вертолетов взлетной массой до 4 тонн (в частности, для Ка-226 и "Ансатов"). Модификации двигателя в перспективе могут применяться в беспилотных летательных аппаратах. Сертификация силовой установки ожидается в 2024 году.

До введения в прошлом году антироссийских санкций Ка-226 оснащались двигателями британской Rolls-Royce и французской Safran, "Ансаты" – канадскими моторами Pratt&Whitney.

Ранее пресс-служба "Ростеха" сообщала, что до конца 2023 года корпорация изготовит 10 вертолетных двигателей ВК-650В для испытаний.

Весной 2023 года ОДК завершила испытания демонстратора вертолетной силовой установки ВК-1600В. Стендовые испытания двигателя планируется завершить к концу текущего года, а в 2024 году начать летные испытания в составе вертолета Ка-62.

ОДК-Климов Объединенная двигателестроительная корпорация Ростех
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