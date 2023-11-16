Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Культурный форум в Петербурге примет делегатов из 70 стран

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - IX Санкт-Петербургский международный культурный форум открывается в четверг в Главном штабе Эрмитажа, сообщают организаторы.

"Форум посетят участники из более чем 70 стран мира, в том числе СНГ, ШОС, БРИКС и других дружественных государств, чтобы вдохновиться на создание инновационных проектов и преобразить мир через силу культуры и искусства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что деловая программа форума включает тематические блоки: "Познание истории через культуру", "Искусственный интеллект - угроза или благо для культуры", "Традиционная культура как фундамент построения общества", "Театр", "Музеи", "Кино", "Музыкальная культура", "Деловая культура", "Медийная культура". В рамках каждого из этих блоков пройдут дискуссионные мероприятия под руководством видных деятелей культуры и экспертов высокого уровня.

Форум включит широкую культурную программу. Откроет мероприятие общедоступный концерт на Дворцовой площади. Кроме того, состоятся показы кино- и театральных работ. В большом зале кинотеатра "Аврора" состоится мировая премьера фильма-балета Бориса Эйфмана "Эффект Пигмалиона".

Во время форума станет бесплатным посещение 39 музеев города, включая Исаакиевский собор, Русский музей, Музей истории Петербурга, Музей театрального и музыкального искусства.

Площадками форума станут здание Главного штаба Государственного Эрмитажа, Российский этнографический музей и Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга.

Предыдущий форум прошел в 2019 году. В 2020 и 2021 годах он был отменен из-за пандемии коронавируса. В 2022 году форум также не состоялся.

БРИКС Исаакиевский собор Санкт-Петербург Русский музей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: среда, 15 ноября

Из сектора Газа на территорию Египта в среду выехали 88 россиян

Росстат зафиксировал снижение себестоимости добычи нефти в России

Росстат сообщил об ускорении роста ВВП в III квартале до 5,5%

Росстат сообщил об ускорении роста ВВП в III квартале до 5,5%

Росимущество одобрило дробление акций "Транснефти" с коэффициентом 1 к 100

Мишустин предложил привлечь частный бизнес к строительству взлетных полос

Мишустин предложил привлечь частный бизнес к строительству взлетных полос

Банки топ-10 за месяц повысили ставки по вкладам на срок до года до 13,3%

Банки топ-10 за месяц повысили ставки по вкладам на срок до года до 13,3%
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Апелляционный суд утвердил наказание Фургалу в 22 года колонии

Расчеты по предсанкционным сделкам на "СПБ бирже" начнутся в пятницу

ГК ФСК приобрела российские активы бельгийской Sibelco

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });