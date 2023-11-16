Коллекцию предметов семьи императора Александра III передали Русскому музею

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Русский музей получил в дар коллекцию акварелей Великой княгини Ольги Александровны и мемориальные предметы семьи императора Александра III, сообщила директор музея Алла Манилова в четверг.

"Передача в дар уникальной коллекции Великой Княгини Ольги Александровны - знаковое событие для Русского музея, созданного императором Александром III. Именно благодаря императору, которого Сергей Дягилев называл лучшим русским царем для русской культуры, сформировалось крупнейшее в мире собрание русского искусства. 180 акварелей Ольги Александровны и 44 мемориальных предмета, принадлежащих членам семьи императора Александра III, невероятно ценны для нас, потому что после 1917 года в Русском музее нет мемориальной коллекции. Теперь у нас появится новый фонд мемориальных предметов Александра III", - сказала Манилова на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

По ее словам, данная коллекция будет представлена в 2024 году на выставке, которая пройдет при поддержке Министерства культуры РФ.

В ходе форума было подписано соглашение между благотворительным фондом "Святой Екатерины" и Министерством культуры РФ о передаче в дар Русскому музею коллекции акварелей Великой княгини Ольги Александровны и мемориальных предметов семьи Императора Александра III.

По данным музея, княгиня Ольга Александровна с детства увлекалась рисованием, в основном создавая работы в технике акварели. Среди ее учителей были известные русские живописцы: Кирилл Лемох, Владимир Маковский, Станислав Жуковский и Константин Крыжицкий. Впоследствии она покровительствовала "Императорскому обществу акварелистов".