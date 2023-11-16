Перенаполняемость СИЗО в РФ сохраняется в 13 регионах, в том числе в Москве

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Перенаполняемость сохраняется примерно в 30 следственных изоляторах в различных регионах РФ, сообщил директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Аркадий Гостев.

"Проблема с перелимитом в настоящее время сохраняется в СИЗО в порядка 30 следственных изоляторах в 13 регионах РФ, в том числе в Москве и области", - сказал он журналистам на VI Международном пенитенциарном форуме "Преступление, наказание, исправление".

Вместе с тем он отметил тенденцию к снижению переполнения, уточнив, что в прошлом году переполненных СИЗО было намного больше.

"Переполнение от нас не зависит. Это то, как работает следователь, прокуратура, суд на стадии избрания меры пресечения. Мы обязаны принять и содержать, обеспечив надлежащий режим и обеспечив работу следователей и адвокатов", - сказал директор ФСИН.

При этом он отметил, что ведомство все же работает для устранения проблемы с перенаполняемостью изоляторов.

"Работаем, резервы есть и в работе со следователями, и с судебными инстанциями, ну и в целом по выработке других решений", - резюмировал Гостев.