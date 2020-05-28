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УФСИН Москвы впервые за несколько лет избавилось от перелимита в СИЗО

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Московское управление ФСИН сообщило, что впервые за несколько лет добилось сокращения числа заключенных в СИЗО ниже предела наполняемости изоляторов. Сейчас в них 9029 арестовнаных при лимите в 9214 человек.

"Снизить их численность удалось благодаря мероприятиям, которые УФСИН по Москве систематически проводит совместно с органами следствия, прокуратуры и суда", - сообщили в пресс-бюро управления.

За последние четыре года количество обитателей столичных СИЗО снизилось более чем на 2600 человек: "Это позволило разгрузить следственные изоляторы и избавиться от перелимита, который в 2016 году составлял 35%".

В марте 2020 года в городе было 9570 арестованных.

В последние годы переполненность российских СИЗО регулярно становится объектом критики правозащитников, эта проблема была особенно актуальна в Москве.

Москва ФСИН

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