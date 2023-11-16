Самолет МЧС РФ доставил в Египет пятую партию помощи для населения Газы
Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - МЧС РФ доставило в Египет очередной груз гуманитарной помощи для населения сектора Газа, сообщила пресс-служба министерства в четверг.
"Гуманитарный груз общим весом порядка 21 тонны будет передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца. Они перенаправят российскую помощь жителям сектора Газа", - добавили в министерстве.
Груз доставлен по поручению главы МЧС РФ Александра Куренкова во взаимодействии с Международной организацией гражданской обороны, отметили в ведомстве.
Это уже пятая партия гуманитарной помощи для населения сектора Газа.