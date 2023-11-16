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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Самолет МЧС РФ с 21 тонной гуманитарной помощи для населения Газы вылетел в Египет

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Самолет МЧС РФ с гуманитарной помощью для сектора Газа вылетел из подмосковного аэропорта "Жуковский" в Египет, сообщает телеграм-канал ведомства.

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"МЧС России доставит 21 тонну гуманитарной помощи для населения сектора Газа: аварийные осветительные установки; генераторы; медикаменты; продукты питания. (...) Самолет Ил-76 ведомства вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский в Арабскую Республику Египет. Там гуманитарный груз будет передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца", - говорится в сообщении.

Российская помощь организована по поручению главы МЧС России Александра Куренкова во взаимодействии с Международной организацией гражданской обороны, отмечается в сообщении.

"С октября этого года Россия является председателем Исполнительного совета Международной организации гражданской обороны. В рамках совместной работы МОГО оказывает колоссальное содействие в реализации гуманитарной миссии для пострадавшего населения Газы", - подчеркивается в сообщении ведомства.

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