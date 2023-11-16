Минобороны РФ сообщило об отражении 14 атак ВСУ на донецком направлении

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные за сутки отразили 14 атак вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 14 атак, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Артемово, Георгиевка и Новомихайловка Донецкой народной республики", - сказал Конашенков на брифинге в четверг.

По его словам, на этом направлении потери армии Украины составили: до 240 военнослужащих, танк, три автомобиля, также поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, две самоходных артиллерийских установки Krab польского производства, три артиллерийские системы М777 производства США и противотанковая пушка МТ-12 "Рапира".

"На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 30-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Загоруйковка Харьковской области", - сказал представитель Минобороны РФ.

Конашенков сообщил, что потери украинской армии составили: до 110 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, а также артиллерийская система М-777 производства США.

"На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 12-й бригады специального назначения "Азов" (запрещена в РФ) в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики", - заявил он.

По данным представителя военного ведомства, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районе населенного пункта Торское (ДНР) и Серебрянского лесничества.

"Потери ВСУ составили до 175 военнослужащих убитыми и ранеными, два пикапа, а также две артиллерийские системы М777 производства США", - сообщил Конашенков.

За прошедшие сутки российские военные нанесли удары по подразделениям ВСУ на южнодонецком, запорожском и херсонском направлениях, заявил он.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Константиновка и Угледар Донецкой народной республики", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

По его словам, потери ВСУ на данном направлении за сутки составили до 70 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа; в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка Krab и гаубица FH70.

"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 33-й, 116-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Успеновка и Малая Токмачка Запорожской области", - сообщил Конашенков.

Он заявил, что потери украинской армии за сутки на данном направлении составили до 100 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, а также орудие "Гиацинт-Б".

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражен пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Димитрово Запорожской области, а также живая сила и военная техника противника в 132 районах", - сказал представитель Минобороны РФ.

По данным Конашенкова, на херсонском направлении в результате огневого поражения потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, два автомобиля; в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и артиллерийская система М777, а также гаубица "Мста-Б".

Истребительной авиацией ВКС России в районе Красноармейска ДНР сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщил Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачено два реактивных снаряда HIMARS, а также управляемая авиационная бомба JDAM производства США", - сказал он.

По его данным, за сутки сбито 26 украинских беспилотников в нескольких районах.