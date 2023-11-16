Принят закон о приостановлении индексации зарплат госслужащих в 2024 году

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении закон о приостановке до 1 января 2025 года действия положений ряда законодательных актов РФ об индексации зарплат.

Так, приостанавливается действие положений законов, устанавливающих порядок и сроки индексации должностных окладов судей, окладов денежного содержания государственных гражданских служащих, фонда оплаты труда помощников сенатора РФ и депутата Госдумы.

Согласно закону, индексация зарплат не будет приостанавливаться в отношении военнослужащих, а также сотрудников органов внутренних дел, ФСИН, ФССП, ФТС и государственной противопожарной службы.