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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

На повышение зарплат в отдельных федеральных госучреждениях направят еще 11 млрд рублей

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Правительство дополнительно направит более 11 млрд рублей на повышение зарплат работников бюджетной сферы, заявил на заседании премьер-министр Михаил Мишустин.

"Сегодня дополнительно направим более 11 млрд рублей. Финансирование пойдет на выполнение социальных обязательств перед служащими отдельных федеральных государственных учреждений", - сказал он.

Премьер-министр напомнил, что в 2023 году правительство уже выделило свыше 36 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников, в том числе учителей, воспитателей детских садов, педагогов колледжей, преподавателей вузов, работников культуры, науки и здравоохранения.

Михаил Мишустин правительство
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